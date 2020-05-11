436 AVM normalleşmeye geçiyor

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle geçici süre kapatılan 356 AVM normalleşme sürecine ilk adımı atıyor. Bugün itibarıylabaşlayıp 1 Haziran'a kadar tamamı açılacak AVM'lerde mağazalar da hazırlıklarını bitirdikçe kapılarını açacak. Salgına rağmen eczaneler ve gıda marketleri nedeniyle kapılarını açık tutan 80 AVM de dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayıp AVM'nin tamamını müşteri ziyaretlerine açacak. Toplam 436 AVM normalleşmeye geçmiş olacak.Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerdeki mağazaları mağdur etmemek için 11 Mayıs-1 Haziran'ı kapsayan ihtiyari açılım kararı alındığını söyledi. Esnafın ilk etapta işyerini açıp açmama konusunda serbest olduğunu belirten Altaş, bazı firmaların 10.00-22.00, bazılarının da 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verebileceğini dile getirdi. Esnek çalışma saatlerinin uygulandığı süreçte firmaların herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşmayacağının altını çizen Altaş, AVM'lerdeki işyerlerinden mayısta kira alınmayacağını belirtti. Restoran, kafe, fast food sahaları ile spor ve eğlence alanlarının İçişleri Bakanlığı kararıyla kapatıldığına işaret eden Altaş, "Bunlar yeni bir karar olmadığı için açılmayacak" dedi.