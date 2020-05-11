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HABERİ: Gram ve ? 11 Mayıs altın fiyatları

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde canlı altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar piyasaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 388 liraya kadar çıkmış durumda bulunuyor. Hal böyle olunca, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Kovid-19 virüsünün neden olduğu belirsizlik nedeniyle hareketli zamanlar geçiren altın düşecek mi, yükselecek mi? Haberimizin içerisinden 11 Mayıs gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilir, Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 09:46 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Mayıs altın fiyatları

Gram ve çeyrek bugün ne kadar? Geçtiğimiz hafta boyunca yükselişini devam ettiren altının gram fiyatı 388 lira civarına kadar çıkmış durumda bulunuyor. Hal böyle olunca, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına corona virüs salgını, dünya piyasalarında ekonomik olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bu noktada uzmanlar, döviz kurları yerine altının daha karlı bir yatırım aracı olacağını savunuyor. 2020'nin ilk çeyreğinde altın bazlı yatırım fonlarına son 4 yılın en güçlü fon girişi yaşandı. Peki, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden 11 Mayıs gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilir, Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN 11 MAYIS

Altın fiyatları ile ilgili haberleri ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları bulabilirsiniz…

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Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Mayıs altın fiyatları
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