Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Mayıs altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Geçtiğimiz hafta boyunca yükselişini devam ettiren altının gram fiyatı 388 lira civarına kadar çıkmış durumda bulunuyor. Hal böyle olunca, gün içerisinde gram ve çeyrek altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına corona virüs salgını, dünya piyasalarında ekonomik olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bu noktada uzmanlar, döviz kurları yerine altının daha karlı bir yatırım aracı olacağını savunuyor. 2020'nin ilk çeyreğinde altın bazlı yatırım fonlarına son 4 yılın en güçlü fon girişi yaşandı. Peki, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden 11 Mayıs gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilir, Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN 11 MAYIS

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