Kadri Samsunlu: Korona güvenliğinde en iddialı havalimanıyız

Türkiye dahil koronavirüs salgınını kontrol altına alabilen birçok ülke nihayet normalleşme aşamasının ilk adımlarını atıyor. Yavaş yavaş evlerinden çıkıp, işlerine giden insanlar da seyahat planları, hatta tatil planları yapmaya başladı bile. Bu yüzden gözler havacılık sektörüne çevrilmiş durumda. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, Türkiye'nin sağlık sisteminde olduğu gibi havacılık sektöründe de önemli avantajlarının bulunduğuna dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'na ilişkin geçmişte gündeme getirilen 'büyük' eleştirilerinin özellikle korona döneminde çok önemli bir avantaj olarak öne çıktığını söyleyen Samsunlu, "Korona sonrasında havacılıkta sağlıkla ilgili tüm kurallar yeniden yazılacak. İşte tam bu noktada İstanbul Havalimanı olarak büyüklüğümüz ve yeni teknolojimiz ile korona döneminde yeni sağlık standartlarına uyum sağlamada dünyanın en hızlı ve en iddialı havalimanıyız" dedi.Samsunlu ile sektördeki gelişmeleri, İstanbul Havalimanı'nda aldıkları önlemleri ve seyahatin yeni normallerini konuştuk.Bunu şu anda kimse tam olarak bilmiyor. Bu bir finansal kriz değil, bu bir sağlık krizi ve insanlık her zaman olduğu gibi buna da bir çözüm bulacaktır mutlaka. Sağlık boyutunda bir çözüm bulunduğunda da ertelenen seyahat talebiyle birlikte sektörün hızla toparlanmasını bekliyoruz. Ama 2020 yazının yavaş geçeceğini düşünüyorum. Havacılık normalleşme sürecinin kilit alanlarından biri. Havacılıkta 11 Eylül terör saldırısından sonra güvenlik standartları acayip değiştirilmişti. Bugüne kadar havacılık sektörüne yönelik bağlayıcı sağlık standartları yoktu. Bundan sonra sektöre sağlık standartları da getirilecek. Havalimanları da bunları uygulamakla yükümlü olacak. Korona sağlık sektörünün '11 Eylül'ü oldu. Biz İstanbul Havalimanı olarak getirilecek yeni sağlık standartlarının uygulanmasında şu anda dünyada en avantajlı havalimanıyız.Sosyal mesafe, temas, hijyen, yolcu takibi gibi tüm konularda seyahat prosedürleri kökünden değişecek. Şimdilik sektörün yeni normallerine ilişkin uluslararası anlamda yeni sağlık standartları tam netleşmiş değil. Çünkü salgın her ülkede farklı aşamalarda seyrediyor. İlk etapta uluslararası bir birlik sağlanmasa bile ülkeler ikili anlaşmalarla bir süre karşılıklı uçuşlarını devam ettireceklerdir. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) da başlangıç senaryosunda 19 noktaya 75 uçuş yapmayı planlıyor.Koronayla ilgili her türlü senaryoya çözüm üretebileceğimiz bir terminal burası. Örneğin sosyal mesafe konusunda dünyanın en iddialı havalimanıyız. Neden, çünkü yerimiz var. Çok büyük diye getirilen haksız eleştiriler şimdi önemli bir avantaj olarak havalimanımızı öne çıkarıyor. Geçenlerde Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın CEO'su havalimanında sosyal mesafe olmaz dedi. Neden, terminalinde yer yok çünkü. Sadece mesafe mi hayır, terminalin havalandırmasında da fark yaratıyoruz. Biz korona çıktığı günden bu yana terminalin içine en son teknoloji havalandırma sistemimizle yüzde 100 temiz hava veriyoruz. Ayrıca bizde her türlü pasaport, güvenlik kontrolü, bilet ve bavul işlemlerini yolcunun hiç kimseyle temas etmeden tamamen otomasyonla yapabilmesi mümkün. Sağlık Bakanlığı ile görüştük, isterlerse havalimanında test yapılması için uygun yerimiz var. Bütün bunları kolaylıkla bir nefeste sayabiliyoruz. Ama emin olun bunlar birçok havalimanı için çok büyük yatırım demek. Uçuşlara yarın başlıyoruz densin, biz tüm standartlara 1 saatte geçeriz.Havalimanının finansmanındageri ödeme dönemindeyiz. Ancakşu an itibariyle mücbir sebep sözkonusu. Bankalarla ödeme sürecinibirlikte yönetiyoruz. 6 bankanınkatıldığı bir finansman paketimizsöz konusu. Bankalarınprojeye inançları tam. Bu doğrubir proje. Dolayısıyla bir sıkıntı yok.Refinansman süreci devam ediyor.Elimizdeki kredinin faiz yükümlülükleriniyerine getiriyoruz. Anapara yükümlülüklerini de sektörünbiraz açılmasyla ilerleyen bir takvimebağlı olarak yerine getireceğiz.Salgın hastanesi yapımı nedeniylegündeme gelen AtatürkHavalimanındaki pistlerle aynı yöndebizde iki pist var. Hiçbir şekilde Avrupayakasının Atatürk Havalimanı'ndakio iki piste ihtiyacı yok. Aynıyönde burada iki pistzaten var. Bir gün AtatürkHavalimanı'na dönülecekdiye bir senaryo söz konusudeğil. Dolayısıyla oradakio iki piste gerek yok.Açıklama bu kadar basit.Terminale sadece yolcularıngirmesine izin verilecek. Yolcularınadres bilgileri alınarak gerektiğindetakibi yapılabilecek.Bir hijyen ve sterilizasyonsistemi kurduk. Yolcular girerkenilaçlı paspaslara basarak ayakkabılarınıtemizleyecekler.Eldiven, maske, sperlik şeklindekikoruyucu malzemeleriniyolcular yanlarında getirecekler.Hatta uzun uçuş yapacaklardan en az 3 maskeyi yanlarında taşımalarını isteyeceğiz.İlk güvenlik noktasından itibaren bavullar dezenfekte edilecek.Yolcuların eşyalarını bıraktıkları tüm tepsiler her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.İlk girişte yolcunun ateşi ölçülecek. Ateşi 37.4'ün üzerinde olanlar ve şüpheli durumu olanlar ilgili yerlere yönlendirilecek.Terminalin içinde el dezenfektanları yerleştirdik.Tüm check in ve pasaport kontrolü gibi işlemlerde sosyal mesafe çizgileri olacak. Aynı durum yürüyen merdivenler ve asansörler için de geçerli.Hayır, pistin yapımına hiç aravermeden devam ettik. Patronlarbir an bile tereddüt etmedendevam dediler. Niye çünkü o pistebizim ihtiyacımız var. Krizin ilkgünlerinde tüm hissedarlar aynıgün geldi, 'her şeyden vazgeçeriz3. pistten vazgeçmeyiz' dediler.Ayrıca ikinci kuleyi de açıyoruz.Yeter ki talep gelsin biz çok daha iyibir şekilde hazırız.