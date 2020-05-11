Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD'ın 30'uncu kuruluş yılını tebrik etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında MÜSİAD'ın 30'uncu kuruluş yılını tebrik etti

Bakan Albayrak mesajında, "Bu ülkenin üretimine ve refahına katkı yapmak için Anadolu'nun genç evlatları tarafından 30 yıl önce kurularak bugün büyük bir ailenin çatısı haline gelmiş MÜSİAD'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, ülkemize ve ekonomimize sundukları kıymetli katkıların sürekliliğini dilerim" dedi.