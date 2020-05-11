Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran ayı KYK kredi ve burslar ayın kaçında, ne zaman yatar?

kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran ayı KYK kredi ve burslar ayın kaçında, ne zaman yatar?

Kabine toplantısı ile beraber alınan kararları kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda öğrencilere de bir müjde verdi. Bu açıklama sonrasında kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Buna göre; Yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amacıyla verilmekte olan bu ödeneğin bayram öncesi hesaplara yatırılacağı bildirildi. Milyonlarca üniversite öğrencisi ise konuya dair detayları merak ediyor. Peki, KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK kredi ve burslar ayın kaçında ne zaman hesaplara yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 22:25 ABONE OL
KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran ayı KYK kredi ve burslar ayın kaçında, ne zaman yatar?

kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu binlerce vatandaş tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Bugün yapılan son dakika açıklamasında bu ödeneğin bayram öncesi binlerce öğrencinin hesabına yatacağı bildirilmişti. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar "KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusu internet aracılığı ile araştırılmaya başladı. Konuya ilişkin tüm detayları derlediğimiz haberimizde gelişmelere ulaşabilirsiniz. Peki, KYK burs ve kredileri ayın kaçında, ne zaman yatacak? İşte yapılan açıklama…

KYK KREDİ VE BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'daki Burs ve Kredi ödemelerini bayrama kadar ödeyeceğiz." İfadelerini kullandı. Buna ilişkin araştırmalar hız kazanırken tüm detayları haberimizde derledik.

KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak?

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran ayı KYK kredi ve burslar ayın kaçında, ne zaman yatar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA