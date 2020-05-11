KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Haziran ayı KYK kredi ve burslar ayın kaçında, ne zaman yatar?

KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu binlerce vatandaş tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Bugün yapılan son dakika açıklamasında bu ödeneğin bayram öncesi binlerce öğrencinin hesabına yatacağı bildirilmişti. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar "KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusu internet aracılığı ile araştırılmaya başladı. Konuya ilişkin tüm detayları derlediğimiz haberimizde gelişmelere ulaşabilirsiniz. Peki, KYK burs ve kredileri ayın kaçında, ne zaman yatacak? İşte yapılan açıklama…

KYK KREDİ VE BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'daki Burs ve Kredi ödemelerini bayrama kadar ödeyeceğiz." İfadelerini kullandı. Buna ilişkin araştırmalar hız kazanırken tüm detayları haberimizde derledik.

KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak?