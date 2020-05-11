Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödemeler öne alındı! İşsizlik ödeneği maaşı hangi tarihte ne zaman yatırılacak?

İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara verilen İşsizlik maaşı, kişinin işten ayrılmasından sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortam üzerinden yapılan başvuru sonrası verilmeye başlanıyor. Bu ödenekten faydalanılabilinmesi için öncelikli şart kendi istek ve kurusu dışında çalıştığı kurumdan ayrılmak ve en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu ödeneğin yattığı tarihlerin öne alınmasına ilişkin ifadelerde bulunulmasının ardından konuya dair araştırmalar hız kazandı. Buna göre; 2020 Mayıs ayı İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

2020 MAYIS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ödemelerinin erkene çekilmesinin ardından bugün gerçekleşene toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken vatandaşlar araştırmalara başladı.

Peki, Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…