Müşterisinin yatırımını iç etti

Yatırım, aracılık ve danışmanlık hizmeti sunan ünlü Azeri şirket İnvestAZ'nin, bir müşterisinin yaklaşık 1 milyon dolarını iç ettiği ortaya çıktı. Müşterisinin İstanbul şirketine yatırdığı paranın yurtdışına usulsüz şekilde kaçırdığı belirlenen İnvestAZ Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev ve genel koordinatörü hakkında dava açıldı. İş adamı Guliyev ve diğer şüphelilerin 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İş adamı Yunus Akgün geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İnvestAZ'ın İstanbul'daki bir banka hesabına "Yunus Akgün Yatırım" açıklaması ile 136 ayrı havale ile toplam 891 bin 753 dolar yatırdığını belirten Akgün, gönderdiği paraların hesap yetkilisinin şirketin genel koordinatörü ve yönetim kurulu üyesi Ümit Arca'nın kontrolünde olduğunu belirtti. Akgün, yatırmış olduğu paranın, herhangi bir swift talimatı olmamasına rağmen Ümit Arca tarafından yurt dışına isteği dışında gönderildiğini öğrendiğini kaydetti. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Akgün, "Mağduriyetimin cevabını verecek bir muhatap bulamadım" yorumunu yaptı. Akgün, bizzat Bakü'ye gitmesine rağmen orada da kimsenin kendisiyle görüşmediği belirtti. Soruşturma kapsamında, Akgün'ün şirket adına yaptığı "yatırım amaçlı" havalelerin hiçbir şekilde işleme konmadığını, işlemlerin göstermelik olduğunu, 'İnvestAZ'ın her işlemi gün sonunda bağlı olduğu bankaya bildirmesinin yasal zorunluluk olduğu halde bu işlemleri hiçbir zaman yapmadıklarını ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanı Elshan Guliyev, yönetim kurulu üyesi Jeyhun Abdullayev ve genel koordinatör Ümit Arca'nın, 'şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Üç şüpheli de müştekiyi tanımadıklarını, yatırımcıları olmadığını kaydetti.