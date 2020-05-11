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'ta özel siperlik üretimi başladı! Virüs ile teması tamamen kesecek...

'ta koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere özel siperlik üretimi başladı. Patentli ürün, yüzün tamamını kapatması ile diğer siperliklerden ayrılıyor. Üretilen ilk ürünler sağlık çalışanlarına verilecek. Talebe göre üretim artırılarak, eczaneler, medikaller aracılığı ile vatandaşa satılabilecek.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 16:18 Son Güncelleme: 11.5.2020 16:18 ABONE OL
Sinop'ta özel siperlik üretimi başladı! Virüs ile teması tamamen kesecek...

Koronavirüs ile mücadelede maskeler gibi siperlikler de sık sık kullanılıyor. Uzmanlar siperliğin yan kısımlarının açık olması nedeniyle maske ile birlikte kullanılmasını öneriyor. Sinop'ta üretilen siperlik ise yüzün tamamını kapatması ile dikkat çekiyor.

Fabrika ürünün patentini alırken, üretilen ilk siperlikleri sağlık çalışanlarına verecek. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçları giderildikten sonra üretim artırılarak, eczane ve medikaller aracılığı ile satış yapılacak.

DİĞER SİPERLİKLERDEN FARKLI

Sinop'ta üretilen siperlik yüzü çepeçevre sararken, ağız, burun ve göz ile virüsün temasını kesiyor. Solunum yolu ile bulaşan virüsün bulaşmasını büyük ölçüde engellediği belirtilen ürün, dezenfekte edilebilir olması ile de dikkat çekiyor.

Kullanılan malzeme ürünün sürekli dezenfekte edilerek uzun süre kullanılabilmesini sağlıyor.

Fabrika gelecek talebe bağlı olarak üretim sayısını artırabilecek.

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Sinop'ta özel siperlik üretimi başladı! Virüs ile teması tamamen kesecek...
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