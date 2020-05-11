Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor

Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapılan inşaatında 34'ncü güne gelindi. Açılışına gün sayan hastanenin son durumu ise havadan görüntülendi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.5.2020 11:51 ABONE OL
Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor

Havadan çekilen görüntülerde inşaatın büyük bir kısmının tamamlandığı ve çevre düzenlemelerine geçildiği görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesi'nde önemli aşama kaydedildi.

Çalışmalarda kaba inşaatın büyük kısmının bitmesinin ardından çevre düzenlemesine geçildi. 34 gün önce yapımına başlanan inşaattaki son durum havadan görüntülendi. Açılışına günler kalan hastanenin biten kısımları için getirilen ofis malzemeleri ise yerleştirildi. İşçilerin yoğun mesaisi ile yapımına aralıksız devam edilen hastanenin Ramazan Bayramı'ndan önce korona virüs ile mücadele kapsamında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA