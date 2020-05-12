3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi? 3600 ek gösterge kimleri etkiliyor, maaşlara nasıl yansıyacak?

Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor? İşte detaylar…

İBRAHİM KALIN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

"Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu.