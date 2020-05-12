AVM’lerde alışveriş kuyruğu

Hükümetin aldığı karar kapsamında ülke genelinde yaklaşık iki aydır kısıtlamaların sürdüğü sosyal hayata dün kontrollü geçiş başladı. Normalleşme sürecinin başlangıç noktası olarak kabul edilen AVM'ler kademeli olarak kapılarını yeniden müşterilerine açtı. SABAH, İstanbul'daki birkaç AVM'yi gezip alınan önlemleri ve tüketici davranışlarını yerinde gözlemledi. Vatandaşların bir bölümü özellikle açık alanlı AVM'leri gezmeye gelirken, bir bölümünün ise ürün değişimi ve alışveriş yaptığı görüldü. Girişte ateşin ölçüldüğü, maske kontrolünün yapıldığı AVM'lerde paket servis yapan kafe ve restoranlar da faaliyete geçti.

Tatil planı olanlar dikkat! Oteller artık böyle olacak

TEKNOLOJİ MARKETLER ÖNE ÇIKTI

İş merkezlerine yakın olan Kanyon AVM'de sakinlik göze çarptı. Teknoloji mağazalarının kapılarında kuyruk oluşurken, sosyal mesafe şeritleriyle müşteriler yönlendirildi. Açık alanlarda ise yürüyüş yapanlar dikkat çekti. Mağaza çalışanları, içeri girenlerin bir bölümünün daha önce aldıkları ürünlerdeki sıkıntılar için geldiklerini, bir bölümünün ise alışveriş yaptıklarını söyledi. Kafeler ise al-götür servisleriyle hizmet verdi. Dün 12.00 itibarıyla kapılarını açan Venezia Outlet AVM'de ise ziyaretçi kuyrukları oluştu. Sosyal mesafe şeritlerine uyan ziyaretçilerin girişte ateşleri ölçülerek maske kontrolü yapıldı. 30 mağazanın açık olduğu Venezia Outlet AVM'nin Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Açık AVM olduğumuz için bu dönemde daha fazla tercih edileceğiz. Mağazalarımızda alışveriş başladı" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi: Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

SEKTÖRDE ÜÇ MİLYON ÇALIŞAN VAR

21 Mart'tan bu yana sadece süpermarket ve eczaneye gelen ziyaretçileri kabul eden Mall of İstanbul dün yaklaşık 60 mağaza ile hizmet vermeye başladı. Sosyal mesafe alanının bir ziyaretçi için 20 metrekare olacak şekilde uygulandığı AVM'de bakanlık hijyen prosedürlerinin uygulandığı girişler dışında, yürüyen merdivenler iki kişi arasına 4 basamak boşluk bırakılacak şekilde kullandırıldı. Ortak alanda yer alan oturma gruplarının ise kaldırıldığı göze çarptı. Torunlar GYO İcra Kurulu Üyesi Zeynep Torun "Perakende sektöründe yaklaşık üç milyon çalışan bulunuyor. Bu çalışanların bakmakla yükümlü oldukları aileleriyle altı milyona yaklaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Üretim zincirlerini düşünürsek bu sayı katlanarak artıyor. Bu insanlar evlerine ekmek götürebilmek için perakendenin yeniden canlanmasını bekliyor" dedi.

İkinci el satışında yeni dönem! Aracı olmak isteyen kurumlar sıraya girdi...

ANADOLU'DA HAREKET BAŞLADI

İstanbul'daki AVM'lerin yanı sıra Anadolu'dakilerde de hareketlilik başladı. Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, salgın nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durduran AVM'ler, gerekli tüm önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı. Özellikle açık alana sahip AVM'lerde yoğunluk oluştu. Ateşi ölçülen müşteriyi el dezenfektanı sıkarak içeri alan AVM'lerin mağaza personellerinin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü. AVM'de müşteriler, sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde sık sık anonslarla uyarıldı. Sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verilen AVM'lere, içeriden çıkan sayısı kadar müşteri alınmasına izin verildi. Alışveriş yapan müşteriler kasalarda önlerindeki kişi ile en az 1 metre mesafe olacak şekilde bekledi. Bazı işyerleri zemine sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırarak kasa önlerindeki sosyal mesafeyi ayarladı. Kasalarda yığılma olmadığı görüldü. Belirli aralıklarla dezenfekte edilen AVM'deki işyerlerinin girişlerine de dezenfektan bırakıldı. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ve öğrencilerin çoğunun bulundukları kentten ayrılması nedeniyle daha önce öğrenci yoğunluğu ile dikkati çeken AVM'lerde alışılmış görüntüler yaşanmadı. Kayseri, Kırıkkale, Sivas ve Nevşehir'de kapılarını yeniden açan AVM'lerde günün ilk saatlerinde yoğunluk oluşmadı.



KOCA UYARDI: MECBUR DEĞİLSEK EVDE KALALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM kapılarındaki yığılmalara karşı uyardı: "Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." ANKARA