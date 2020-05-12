Kamu bankalarının sermayesi 21 milyar TL artırılıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen üç kamu bankasının sermayesinin artırılacağını açıkladı. Açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sermayeleri 21 milyar TL artırılacak. Hali hazırda Ziraat Bankası'nın tamamı, Halkbank'ın çoğunluk hissesinin fon bünyesinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, TVF'nin Vakıfbank'ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerjinin daha da güçleneceği kaydedildi. Açıklamada sermaye artırımı işleminin finansmanının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacağı belirtildi. 2020 bütçesindeki düzenlemeye göre, kamu bankalarına yaklaşık 32.5 milyar TL özel tertip devlet iç borçlanma senedi (DİBS) verilerek sermaye desteğinde bulunabilecek. Fon, Nisan 2019'da bankalarına toplam 3.7 milyar euro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda görev üstlenmişti. Halkbank'tan yapılan açıklamada da bankanın sermayesinin, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde artırılacağı belirtildi.