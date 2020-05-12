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yatan iller güncel liste: evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yattı?

yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapılamasının ardından alınabilirken öte yandan ödemelerinin Amasya, Kırıkkale, Karabük, Sakarya, Tokat, Samsun, Kırşehir, Kırklareli, Edirne gibi birçok şehirde gerçekleşmeye başladığı bildirildi. Sorgulama işlemi haberimizin devamında bulunan detaylar ile yapılabilmektedir. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 01:58 Son Güncelleme: 13.5.2020 01:59 ABONE OL
13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yattı?

Mayıs ayının gelmesiyle beraber binlerce vatandaş ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapılaması halinde her ay ödeniyor. Bu ücretten faydalanan kişiler ise il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. İlgili olarak araştırılan konular arasında evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve listesi şeklinde araştırmalar internet aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Mayıs ayının gelmesiyle beraber yatmaya başlayan bu ödeneğe dair detaylar ve sorgulama ekranı…

13 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaş gün içerisinde evde bakım maaşı yattı mı? Sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorgulama işlemini gerçekleştirmek için "SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler."

Ödeneğin yattığı illerin güncel listesi içi haberin devamını ziyaret ediniz…

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13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illere yattı?
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