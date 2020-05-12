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Mayıs ayı maaşı ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? Ödemeler öne alındı! 2020 İşsizlik ödeneği maaşı hangi tarihte ne zaman yatırılacak?

Dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Mayıs ayı ödeneğinin erken tarihe çekildiği haberini vermesi ile bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaş " ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan son açıklamada hali hazırda bu ücretten yararlanan veya almaya hak kazanan vatandaşlarımızın ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilirebileceğini aynı zamanda https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebileceğini duyurmuştu. Peki, Mayıs ayı 2020 işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 09:46 Son Güncelleme: 12.5.2020 09:47 ABONE OL
Mayıs ayı işsizlik maaşı ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? Ödemeler öne alındı! 2020 İşsizlik ödeneği maaşı hangi tarihte ne zaman yatırılacak?

İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara verilen maaşı, kişinin işten ayrılmasından sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortam üzerinden yapılan başvuru sonrası verilmeye başlanıyor. Bu ödenekten faydalanılabilinmesi için öncelikli şart kendi istek ve kurusu dışında çalıştığı kurumdan ayrılmak ve en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu ödeneğin yattığı tarihlerin öne alınmasına ilişkin ifadelerde bulunulmasının ardından konuya dair araştırmalar hız kazandı. Buna göre; 2020 Mayıs ayı ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

2020 MAYIS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ödemelerinin erkene çekilmesinin ardından dün gerçekleşene toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken vatandaşlar araştırmalara başladı.

Peki, Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

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Mayıs ayı işsizlik maaşı ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? Ödemeler öne alındı! 2020 İşsizlik ödeneği maaşı hangi tarihte ne zaman yatırılacak?
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