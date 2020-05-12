Otellerden çifte sertifika

Salgının ardından yeni döneme hazırlanan oteller, hijyen standartlarını da katlıyor. Oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 132 maddelik 'Sağlıklı turizm sertifikasyon programı'nı almak için çalışma başlatırken, global otel markaları özel hijyen standartları geliştirdi. Birçok ülkede uygulayacak standartları Türkiye'ye de taşımaya hazırlanan markalar, global hijyen şirketleriyle çalışıyor. Bazı oteller ise özel hastanelerle işbirliği geliştirirken, bazıları da yüzey ve eşya hijyeni ultraviyole ışık kullanımı için araştırmaya başladı.Türkiye'nin pandemi ile mücadelede başarılı bir süreç yürüttüğünü söyleyen Titanic Hotels Group Genel Direktörü Gökhan Özbatır, grup olarak da özel bir hijyen çalışması geliştirdiklerini anlatttı. Müşterilerinin güvenliğinin yanı sıra içlerinin rahat etmesini sağlamak amacıyla uzman bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Özbatır, şunları anlattı: "Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın öneri ve yönlendirmeleriyle hijyen standartları hazırladık. Global hijyen çözümleri sunan Diversey şirketi ile işbirliği yaptık. Resort otellerimizde Memorial Sağlık Grubu ile işbirliği yapıyoruz ve otellerimizde doktor hizmetimiz var. Bu konuda eylem planlarımız hazır."Radisson Hotel Group da denetim, test ve belgelendirme kuruluşu SGS işbirliğinde özel bir güvenlik ve hijyen protokolü hazırladı. Radisson Hospitality AB CEO'su ve Radisson Hotel Group Global Yürütme Kurulu Başkanı Federico J. Gonzalez, "Bu protokolle temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen standartlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Hijyen, temizlik ve güvenlik koşullarına en yüksek standartlarda uyulduğunu göstermek için SGS'nin onay belgesini sunacağız. Protokolü tüm otellerimize uyarlayacağız" dedi. Hilton Grup ise Lysol ve Dettol gibi temizlik ürünlerinin üreticisi Reckitt Benckiser ve Mayo Clinic'le işbirliği yaptı. 'Hilton Clean Stay Programı' adı verilen uygulama, Hilton'un dünya genelindeki 6.100 tesis ve 18 markası tarafından uygulanacak. Program kapsamında ultraviyole ışık kullanımı gibi teknolojileri de uygulamaya geçirmek üzere araştırma yapan Hilton Grup, programı haziranda devreye alacak.KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yeni sezon için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından 'Kovid-19 sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemi sürecinde uygulaması gereken önlemler' taslağı hazırlandı. Ülkede pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini belirten Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, "Bu durdum dikkatlerin Kuzey Kıbrıs'a yönelmesini sağladı. Türkiye ve Avrupa'nın tamamından rezervasyon telefonları alıyoruz" diye konuştu.