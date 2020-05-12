SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım desteği parası başvuru ve sorgulama ekranı: 1000 TL pandemi yardım parası başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

Dünyanın ortak problemi olan corona virüs salgını, ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu süreçte devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası desteği sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek projesi ödemeleri için belirtilen koşulları karşılayan kişiler E Devlet kapısı başvuru ekranı üzerinden işlemlerini yapıyor. 4 milyondan fazla kişiye yapılan ilk iki faz ödemelerinin ardından, gözler 3. faz ödemelerine çevrildi. Peki, 3. faz pandemi sosyal destek ödemeleri ne zaman yapılacak, kimlere veriliyor ve sorgulama nereden yapılır? Detayları haberimizden bulabilirsiniz...

3. FAZ PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLERE VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da açıklandı. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

3. FAZ PANDEMİ 1000 TL SOSYAL DESTEK PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK? E DEVLET SORGULAMA

Haberimizden, 3. faz 1000 TL sosyal yardım pandemi parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, 1000 TL sosyal yardım destek parası E Devlet başvuru sorgulama ekranı;