SON DAKİKA: Dolar 7 liranın altına geriledi

Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte dövizlerde başlayan düşüşlere bağlı olarakş dolar da yeniden 7.0 liranın altına geriledi.



Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) de yüzde 0.16 artışla 97 bin 951 puanda başladığı gün içinde 99 bin 396 puana kadar yükseldikten sonra yüzde 1.54, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.30, BIST Mali Endeks yüzde 1.60 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.76 hareket ediyor.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.9742 lira ve en yüksek 7.0768 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,



- euro en düşük 7.5689 lira ve en yüksek 7.6645 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.6311 lira ve en yüksek 8.7349 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.

Dünya ekonomisini neler bekliyor? Küresel ticarette kurallar yeniden yazılacak!

Albayrak... Yabancılar... Tuzaklar!

Borsa güne yükselişle başladı