Son dakika haberi | PTT'den personeline yeni corona virüs desteği: 2 bin TL ödenecek

Son dakika haberi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)'den çalışanlarına destek müjdesi geldi. PTT, corona virüs hastalığı süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 12.5.2020 15:53Son Güncelleme: 12.5.2020 16:03ABONE OL
Son dakika haberi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), corona virüs hastalığı süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında ülkemiz için fedakârca çalışan personeline net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacak.