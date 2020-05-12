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haberi | 'den personeline yeni desteği: 2 bin TL ödenecek

haberi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( AŞ)'den çalışanlarına destek müjdesi geldi. PTT, hastalığı süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 15:53 Son Güncelleme: 12.5.2020 16:03 ABONE OL
Son dakika haberi | PTT'den personeline yeni corona virüs desteği: 2 bin TL ödenecek

Son dakika haberi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), corona virüs hastalığı süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında ülkemiz için fedakârca çalışan personeline net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacak.

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Son dakika haberi | PTT'den personeline yeni corona virüs desteği: 2 bin TL ödenecek
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