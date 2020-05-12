TÜRES: AVM’ler mücbir sebebi gözetmezse hukuki yollara başvuracağız

TÜRES, AVM ve Cadde mağazalarının kiralarına yönelik mücbir sebep hatırlatmasında bulundu. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ''AVM ve cadde dükkânlarının sahipleri eğer mücbir sebep unsurunu dikkate almayıp kira talebinde bulunursa hukuki yollara başvuracağız'' dedi.

Bingöl açıklamasının devamında ''Bilim Kurulu tarafından standartların belirlenmesi sonrası milyonlarca kişinin ekmek yediği restoran ve cafeler de artık açılmalı'' dedi.

İşte TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün açıklamaları:

Mücbir sebeple kapalı durumda bulunan işletmelerimiz için kapalı bulundukları süre içerisinde kiraların talep edilmemesi gerekir. Bu konunun takipçisiyiz ve eğer kira talebinde bulunulursa hukuki yollara başvuracağız. Sonrasında da yeni süreçte virüsün oluşturduğu psikoloji ile bir süre maalesef işlerimiz eskisi gibi olamayacaktır. Bundan dolayı ilk 3 ay kira alınmaması ve sonrasında da makul bir bedelle ciro üzerinden kira alınması sistemine geçilmesi zaruri bir nitelik kazanmıştır. Bu doğrultuda AVM ve cadde dükkânlarının sahiplerinden anlayış ve destek bekliyoruz.

STANDARTLARI BELİRLEYELİM RESTORANLAR DA AÇILSIN

Ayrıca yeme içme sektörü de artık faaliyetlerine başlamalı ve restoranlarla cafeler Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarca belirlenecek standartlara uygun bir şekilde kapılarını açmalı. Bu konuda TÜRES üyeleri olarak da hazırlığımız bulunmaktadır. Milyonlarca kişi bu sektörden ekmek yiyor ve sektör batma noktasında. Bu sebeple hazır AVM'ler de açılmışken yeme içme sektörüne dair masa aralıkları, tek kullanımlık ürünler gibi standartlar yetkili kurumlarca belirlensin ve biz de artık müşteriye insan sağlığını ön planda tutarak hizmet verelim. Standartların belirlenmesi noktasında da talep gelmesi halinde ilgili kurumlarla çalışmalar yürütebiliriz.