Türkiye pandemide rüştünü ispatladı

ANADOLU Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin gelişmiş ülkelere rağmen iyi bir performans sağlayarak güvenli bir liman olduğunu söyledi. Türkiye'nin pandemi sürecinde gerek sağlık tedbirleri açısından ve gerekse dışa bağımlılık göstermeden kendi kaynakları ile ekonomik olarak ayakta durabilmeyi başardığına dikkati çeken Aydın, "Bunu yaparken bir yandan da medikal ve dezenfektan ürünleri diğer ülkelere bağış yaparak büyük bir takdir kazandı. Geldiğimiz bu noktada Türkiye pandemi sürecinde rüştünü ispatlamış güvenilir bir liman olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Artık bu süreçlerden sonra ülkemiz ekonomisi farklı bir rotaya girdi" dedi.Ticari ilişkilerini sürdürdükleri yabancı partnerlerinin kendilerine "Bu direnci nasıl gösterdiniz?', 'Nasıl başarabildiniz?'" şeklinde sorduğunu ve takdir ettiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti: "Türkiye bu süreçte büyük bir güven kazanmıştır. Bundan sonraki süreçte özellikle Avrupa pazarı uzakdoğudan ziyade yakın coğrafyasında güvenilir bir limana sığınacaktır. Türkiye bu noktada en avantajlı ülke konumundadır." Aydın, yakın bir zamanda Türkiye'nin Avrupa'nın güvenilir bir partneri ve teknolojiden üretime de farklı alanlarda ana dış tedarikçi merkezi olacağını aktardı.