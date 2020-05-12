Türkiye Tanıtım Grubu harekete geçti! 60'tan fazla ülkeye gidecek...

TTG'nin Kovid-19 sürecinde dayanışma ruhunu beslemek ve "Made in Türkiye" farkındalığını artırmak amacıyla DHL Express ile uluslararası tanıtım alanında iş birliğine giderek hayata geçirdiği "Goodness from Türkiye" projesine ilişkin TİM Genel Merkezinde açık havada basın toplantısı düzenlendi. TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle ile DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen de toplantıya katılarak, proje ortaklığı anlaşmasını imzaladı. Toplantı sonrası hijyen kitlerinin ilk sevkiyatı başlatıldı.

"ÜRÜNLERİ ZAMANINDA YERLERİNE ULAŞTIRDIK"

Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın 2020 yılı başından bu yana bir yüzyıldır görülmemiş boyutta bir küresel virüs salgını ile eşsiz bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde hem ülke olarak hem ihracatçılar olarak başarılı bir sınav vermekteyiz. Sağlık Bakanlığımızın verilerinin de işaret ettiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde virüsle mücadelenin etkin yönetimi, salgının tepe noktasına beklenenden daha erken ulaşmamız noktasında Türkiye ekonomisi için normalleşme adımlarını başlatmamızı sağladı." dedi.