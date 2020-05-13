5 milyarlık ligin 5 liralık sigortası yok

Koronavirüs dünyada liglerden turnuvalara, konserlerden festivallere kadar neredeyse tüm organizasyonları vurdu. Türkiye'de şu anda liglerin açılması gündemde ve Türkiye Futbol Federasyonu 12 Haziran'dan itibaren maçların oynanmasına karar verdi. 2020 itibarıyla 680 milyon euroluk yani 5 milyar TL'yi aşan bir değere sahip olan futbol liginin sigortası olması gerektiği de Kovid-19 ile ortaya çıktı.Bu yıl dört büyük kulüp 400- 450 milyon TL bir gelirden mahrum kalacak. Ayrıca Süper Lig'de kalan 72 maçın seyircisiz oynanması ile tüm kulüplerin kaybı 100 milyon TL'yi bulacak.Dünyada ise bu tür organizasyonlar için etkinlik sigortası çözümü var. Etkinlik sigortası, organizatörün veya katılımcıların kontrolü dışında olan ama poliçede teminat altına alınmış risklerin gerçekleşmesi sonucunda, etkinliğin iptal edilmesi veya ertelenmesi nedeniyle ortaya çıkan hem ciro kaybını hem de ek masrafları tazmin ediyor. Bu kapsamda kongreler, fuarlar, konferanslar, sergiler, sahne performansları, törenler, festivaller, konser turneleri ve spor turnuvaları sigortalanıyor.Türkiye'de sigortalı organizasyon oranının yüzde 1'in altında olduğunu söyleyen Aon Türkiye Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Erdengi, şunları söyledi: "Pandemi öncesi etkinlik sigortasını satın almış olan kurumlar ve organizatörler tabii olarak hemen poliçelerini kontrol edip, iptal edilen ya da ertelenen etkinlikler için sigortacıları nezdinde hasar dosyası açtırdılar. Örneğin Wimbledon Tenis Turnuvası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, Olimpiyatlar. Pandemi öncesi düzenlenen poliçelerin bir bölümünde "bulaşıcı hastalıklar" teminat altında ama büyük bir bölümünde de teminat dışındaydı. İçinde bulunduğumuz dönemde hemen hemen hiçbir etkinlik yapılamıyor. Fakat ilerleyen dönemde yapılacak olan etkinlikler için teminat alınacağı zaman da sigortacıların bulaşıcı hastalıklar için teminat sağlaması oldukça zor görünüyor."Kovid-19'ungenel olarak tüm branşlarda olduğu gibi bu alanda da sigortanın ve risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu herkese çok iyi öğrettiğini belirten Erdengi, "Maalesef, riskleri yaşayarak öğrenmek en pahalı eğitim oluyor. Öte yandan, bu pandeminin ekonomik boyutu o kadar yüksek oldu ki, dünya sigorta piyasasının gelecek pandemilerle alakalı teminat sağlaması pek mümkün gözükmüyor. Belki bazı büyük kurumlar, üzerlerinde önemli bir miktar risk tutarak pandemiye karşı bir miktar teminat alabilecekler. Ancak herkesin alabileceği bir teminat olmayacak" şeklinde konuştu.Şu anda hasar tespiti ve değerlendirmesi aşamasında olduklarını belirten Erdengi, "Rakamlar henüz netleşmedi. Fakat Wimbledon Tenis Turnuvası organizatörleri hasarlarını 130 milyon euro olarak açıkladılar. Avrupa Şampiyonası'nın gelir kaybı yaklaşık 400 milyon euro olarak tahmin ediliyor ve yine sadece Juventus kulübünün gelir kaybı 110 milyon euro düzeyinde. Dünyada ertelenen ya da iptal olan etkinliklerin sayısını on binlerle ifade edebiliriz" dedi.