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salgın sürecinde ilk dörde girdi

Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
ASELSAN salgın sürecinde ilk dörde girdi
ASELSAN, "Defence News Top 100" şirketleri listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, dünyada piyasa değeri Kovid-19 salgını sürecinden en az etkilenen ilk 4 savunma şirketinden biri oldu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını, etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalmasıyla tedarik kaynaklı muhtemel sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini belirtti. İlk çeyrekte ASELSAN açısından hasılat, büyüme ve kârlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştiğini bildiren Görgün, yıl sonu beklentilerine ve takvime uygun olarak tüm faaliyetlerin eksiksiz sürdürüldüğünü söyledi.
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ASELSAN salgın sürecinde ilk dörde girdi
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