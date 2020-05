AVM’lere virüs timi

Önceki gün kapılarını açan alışveriş merkezleriyle (AVM) ilgili genelge hazırlandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek. Çalışan ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Müşteriler, AVM'de en fazla 3 saat kalabilecek. Sosyal mesafe kuralına uymak zorunda olan müşterilere AVM'de uzun süre kalmamalarına yönelik uyarılarda bulunulacak. AVM'lere girişlerde vatandaş ve çalışanların ateşleri ölçülece. Toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecek. Berber, kuaför ve güzellik salonları belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet sunacak. Asansörler sadece özel gereksinimi olan bireyler tarafından kullanılabilecek. AVM'lerde oto yıkama ile vale hizmeti geçici süreyle verilmeyecek. Mescitler ise Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacak. AVM tuvaletlerinde tek kullanımlık kağıt havlu kullanılacak. Havalandırma sistemlerinde iç ortam havası kullanılmayacak, işlem yüzde 100 dış ortam havası ile sağlanacak. Her bir müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak.AVM yönetimlerince, salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığı takip edilecek, denetlenecek ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanacak. Bu amaçla her AVM için "koronavirüs tedbirleri sorumluları" belirlenecek. Koronavirüs sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınması gereken ve alınacak tedbirleri denetleyecek. Valiliklerce, halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon oluşturulacak ve bu komisyon tarafından AVM'lerin, kovid-19'la mücadele kapsamında belirlenen kurallara riayet edip etmedikleri denetlenecek, bu denetim haftada en az bir kez yapılacak. Tedbirlere uymayana idari para cezası verilecek.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün AVM kapılarında oluşan yığılmalara karşı uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "AVM önlerinde uzun kuyruklar, kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" dedi.