Çukurova’nın kayısısı Rusların gözdesi

Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Ahmet Sucak, "Nektarin, şeftali, kayısı, portakal üretimi yapıyorum. Kayısı iç ve dış piyasaya sunuyoruz. Bu bölgede 350-400 ton rekoltemiz var. Seneye 500-600 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Çukurova bölgesinde en yüksek rekolteyi çıkarmış olacağız. Son hasat dönemine gelen yağmurla biraz kalite kaybı yaşadık. Ama bu yıl salgın olmasına karşın verimli bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Rusya'nın Türk tarım ürünlerine yoğun ilgisi olduğunu kaydeden Sucak, "Ürünlerimizi Rusya'da çok beğeniyorlar. İkinci kalite malımız Irak'ta hak ettiği değeri buluyor. Piyasa bu sene dengeli gitmiyor. Pandemide erken önlem almamız nedeniyle etkilenmedik. İspanya ve İtalya'daki ürünler hasat edilemiyor. Tüm pazar Türkiye'nin elinde, ihracatçılarımız bu sene memnun olmak zorundalar. Bu topraklar yapılaşmaya kapatılırsa, Çukurova toprakları ülkemiz için yeteri kadar ürün üretecektir. Bu ihracatın Türkiye'ye getirisi 500 bin dolar civarı bir girdisi olacaktır diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sezonda düzelme görüyoruz ve artacağını düşünüyoruz. Çiftçimiz de modern tarıma ağırlık verirse Türk çiftçisi de kazanacaktır" diye konuştu.