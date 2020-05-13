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İşten çıkarmadık, ücret kesintisi yapmadık

Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
İşten çıkarmadık, ücret kesintisi yapmadık
DEFACTO'NUN CEO'su İhsan Ateş, geçen yılın cirolarının yüzde 75'ini yakaladıklarını belirtti. Ateş şu bilileri verdi: "Bu hafta geçen yılın aynı döneminde yaptığımız ciroları yakaladık. AVM mağazalarımız ise geçen yılın yüzde 5 eksiği ile gidiyor. Müşteri trafiği yüzde 50 düşmesine rağmen satışlar geçen yılı yakaladı. 2025'te ciromuzun yüzde 50'sinin dijital alandan geleceği planını öne çektik." İhsan Ateş, bu dönemde 14 bin kişinin çalıştığı Defacto'da işten çıkarma yapmadıklarını, ücret kesintisine de gitmediklerinin altını çizdi.
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İşten çıkarmadık, ücret kesintisi yapmadık
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