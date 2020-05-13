Sanayide 25 bin çalışana test

Pandemi süresince çalışmaya devam eden sektörlerdeki işçilerin koronavirüs taraması Kocaeli'nin ardından dün de Ankara'daki işletmelerde başladı. İlk etapta 9 Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Havelsan, Kolin İnşaat, ODTÜ Teknopark'taki yazılım şirketleri, Türk Traktör, Hidromek, Yiğit Akü'nün aralarında yer aldığı 500'e yakın firmada 25 bine yakın çalışana test uygulanacak. Ardından kapasiteye bağlı olarak Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) üyesi 8 bin 500 firmanın çalışanlarının tamamına yaygınlaştırılacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası'nın işbirliği ile uygulanacak. Test malzemeleri ve laboratuvar hizmetleri ise Sağlık Bakanlığı'nca ücretsiz sağlanırken, işletmelere gidilerek uygun koşullarda numunelerin alınıp, laboratuvara taşınma işlemi ücretleri de ASO ve sanayi bölgelerince karşılanacak.İlk etapta günde 500 testle başlanarak, sayının yavaş yavaş artırılacağını söyleyen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, talep gelmesi durumunda yaklaşık 200 bin kişiye test yapılabileceğini belirtti. Testin çalışanların tedirginliğini gidermek açısından önemine dikkat çeken Özdebir, "Fabrikalar yeniden üretime başladı. Sokağa çıkma yasağı firmalar ve ülke açısından maliyetleri ağırlaştırdı. Bu yüzden Türkiye'nin biran önce çalışması gerekiyor. Bunun için gerekli koşullar var. Bilinçli hareket edilmesi gerekiyor" diye konuştu. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, tüm sanayi bölgelerimizin altyapısı tarama için müsait olduğunu belirterek, Türkiye genelinde bir tarama yönünde karar çıkması durumunda hızlı bir şekilde organize olabileceklerini söyledi. Çalışanlara test yaptıran firmalar arasında Havelsan, Kolin İnşaat, Türk Traktör, Dorçe Prepfabrik, İşbir sünger, Üntes Isıtma, Hidromek, Yiğit Akü, İBA Kimya, MASS Makine, Tepe Petopan, Astor, Nurus, Serdar Plastik, Bağdat Baharat, Durukan Şekerleme, Gıpta Ofis Malzemeleri gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları bulunuyor.