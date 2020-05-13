Sompo Sigorta’dan kullanılmayan araç için aylık kasko

Sompo Sigorta, koronavirüs salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara destek olmak amacıyla, Aylık Kasko Sigortası'nı kullanıma sundu. Piyasadaki ürünlerden farklı olarak aylık güvence sağlayan kasko, herhangi bir servis kısıtlaması olmadan, kredi kartına bloke koymadan ve araç bedeline göre aylık 30 ila 100 lira arasında değişen uygun primlerle çalınma, çift taraflı çarpışma ve yanma hasarlarına karşı tam güvence sağlıyor.Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, "Müşterilerimizin bu zor dönemde risklere karşı savunmasız kalmaması, hasarsızlık indirim hakkını kaybetmemesi adına en önemli teminatlardan oluşan bir paket oluşturduk. Normal poliçelerden çok daha uygun primlere satışa sunduk" dedi.Aylık Kasko Sigortası'nın birçok avantaj sunduğuna dikkat çeken Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kasko sigortasında yenileme dönemi gelmiş veya yenileme dönemi üzerinden maksimum 15 gün geçmiş, araç bedeli 400 bin TL'yi aşmayan, risk kabul kriterlerine uyan ve aracını bireysel olarak kullanan tüm müşterilerimiz, bu ürünü satın alabilir. Salgın sonrası da satışına devam etmeyi planladığımız bu ürüne yenileme vadesinden sonra 15 günlük süreç içerisinde geçiş hakkı tanıyacağız. Ancak salgının ülkemizde görülmeye başladığı 15 Mart tarihinden sonra ekonomik koşullardan dolayı kaskosunu yaptırmayan herkese, hasarsızlık kademelerini kaybetmemeleri ve risklere karşı korunmasız kalmamaları için teklif vereceğiz."