Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye dünyaya örnek oldu! 83 milyon vatandaşa kolaylık

dünyaya örnek oldu! 83 milyon vatandaşa kolaylık

Koronavirüsün etkisini, yayılma hızını kıran , güçlü sağlık sistemi, sosyal politikalardaki başarısı ve zamanında aldığı tedbirlerle birçok ülkeye örnek teşkil etti. Batı'da sağlık sistemi iflas noktasına gelirken Türkiye'nin genel sağlık sigortası sistemi büyük bir başarıya imza attı. Hükümet, 17 yılda 83 milyon vatandaşı şemsiyesi altına aldı. Türkiye’nin dünyaya örnek gösterildiği bu dönemde, GSS’nin kapsamı ise yüzde 100’e ulaştı.

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:18 Son Güncelleme: 13.5.2020 11:33 ABONE OL
Türkiye dünyaya örnek oldu! 83 milyon vatandaşa kolaylık

83 milyon şemsiyesi altına alınırken Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) kapsamı yüzde 100'e ulaştı, Kovid-19 da dâhil acil vakaların tamamında tedavi ücretsiz. Devletin 26 bin 363 eczane, 2 bin 421 hastane ile sözleşmesi bulunuyor. 9 bine yakın ilaç da geri ödeme sistemi kapsamında. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını süresince sosyal güvenlik haklarının kesintisiz ve etkin sunumu daha da önem kazandı.

YEDİDEN YETMİŞE GÜVENCE: Sosyal güvencesi olmayanlar aylık 88.29 lira primle tüm ailesini GSS kapsamına alabiliyor. 18 yaş altındakiler ise koşulsuz sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

BÜTÜN HASTANE KAPILARI AÇIK: Vatandaşlara 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veriliyor. Acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yeni doğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın bu hizmetler sunuluyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye dünyaya örnek oldu! 83 milyon vatandaşa kolaylık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA