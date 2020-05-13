Türkiye dünyaya örnek oldu! 83 milyon vatandaşa kolaylık

83 milyon sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınırken Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) kapsamı yüzde 100'e ulaştı, Kovid-19 da dâhil acil vakaların tamamında tedavi ücretsiz. Devletin 26 bin 363 eczane, 2 bin 421 hastane ile sözleşmesi bulunuyor. 9 bine yakın ilaç da geri ödeme sistemi kapsamında. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını süresince sosyal güvenlik haklarının kesintisiz ve etkin sunumu daha da önem kazandı.

YEDİDEN YETMİŞE GÜVENCE: Sosyal güvencesi olmayanlar aylık 88.29 lira primle tüm ailesini GSS kapsamına alabiliyor. 18 yaş altındakiler ise koşulsuz sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

BÜTÜN HASTANE KAPILARI AÇIK: Vatandaşlara 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veriliyor. Acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yeni doğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın bu hizmetler sunuluyor.