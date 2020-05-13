Yerli turist özel aracıyla resorta tatile gidecek

KORONAVIRÜS sonrasında vatandaşın tatil anlayışı değişti. Tatilsepeti.com yeni dönem için 6 bin kişiyle anket düzenledi. Katılanların yüzde 59'u 'tatil yaparım' dedi. Bunların yüzde 84'ü yurtiçinde tatil yapmak istiyor. Butik otellere yönelik talep artışı olsa da yüzde 51'i resortleri tercih etti. Vatandaşların büyük bölümü de tatile uçak ya da otobüs yerine özel arabayla gideceklerini söyledi. Tatilsepeti. com Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal rezervasyonların 15 Haziran sonrası için hareketlenmeye başladığını belirtti.