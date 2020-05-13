Ziraat ve Migros’tan çiftçiye destek

Migros ve Ziraat Bankası, tarımın geleceğine yatırım yapmak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sunmak amacıyla 'Üretici Finansman Sistemi'ne ilişkin bir protokol imzaladı. Çiftçi, market ve banka işbirliği ile ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçiler, Migros'ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası'ndan peşin olarak alabilecek. Böylece, bir yandan üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil etmesi sağlanırken, bir yandan da üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirindeki aracılar azaltılarak gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı verilmiş olacak.Uygulamaya konulan yeni sisteme göre ise Migros, doğrudan ürün aldığı çiftçileri Ziraat Bankası'na bildirecek. Banka, şirketin vereceği bilgilere göre her çiftçi için bir kredi limiti oluşturacak. Çiftçiler ürünlerini Migros'a teslim ettiklerinde, buna ilişkin bilgiler online çalışan özel bir veri akışı sistemi ile otomatik olarak Ziraat Bankası'na da aktarılacak. Banka çok uygun bir oranla iskonto uygulayıp, çiftçilerin Migros'tan alacaklarını satışın gerçekleşmesini takip eden iş günü çiftçinin hesabına aktaracak. Migros, satınalma sırasında belirlediği ödeme gününde ödeme tutarını aktardığında krediler tahsil edilecek.Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Ziraat olarak çiftçilerimizin tarımsal üretim ve yatırımlarına güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. İmzaladığımız protokolle, çiftçilerimize yalnızca üretim aşamasının finansmanıyla değil, aynı zamanda ürününün doğrudan pazara ulaştırılması ve alacaklarını vade beklemeden hızla tahsil ederek üretimlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilmelerine imkân sağlayarak da destek olmayı hedefliyoruz" dedi. Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ise "İçinden geçtiğimiz zorlu süreç tarımsal üretimin ve güvenilir gıdaya erişimin önemini bir kez daha gösterdi. Kendi kendine yetebilme tüm ülkelerin en önemli gündemi. Tarım bizim geleceğimiz, alternatifi olmayan kaynak. Bu protokolle 81 ilde çiftçilerimiz hem pazarı da hem de finansmanı yanı başlarında bulacaklar. Tarladaki mahsule sahip çıkıyoruz" dedi.