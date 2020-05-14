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kataloğu yayımlandı: Erkene alınan Cuma ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

ürünleri her hafta birbirinden cazip fırsatlarla raflardaki yerini alıyor. Bu hafta da kataloğu içerisindeki ürünler ve fiyatları vatandaşlar için merak konusu oldu. Ancak bu hafta BİM marketler zinciri, aktüel ürünler satış günü ile ilgili flaş bir değişiklik yaptı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması nedeniyle cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünleri çarşamba günü satışa sunuldu. Peki, 15 Mayıs Cuma tarihli bir BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Haberimizde yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler katalogu içerisindeki ürünlerin özellikleri ve fiyatları yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 14.5.2020 10:19 ABONE OL
Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: Erkene alınan Cuma BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

Her hafta cuma günü satışa çıkarılan ürünleri bu haftada tüketiciler için merak konusu oldu. Raflarda yerini alan uygun fiyata indirimli ürünler kataloğu aracılığı ile vatandaşla paylaşılıyor. Bu hafta, özellikle, Real Me C2 akıllı telefon ve bluetooth kulaklık bu haftanın en çok dikkat çeken teknoloji ürünleri arasında yer alıyor. Normal şartlarda her hafta cuma günü raflardaki yerini alan BİM aktüel ürünleri, sokağa çıkma yasağı öncesi olası bir yoğunluğu önlemek için bu hafta erkene alındı. Peki, yeni BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi indirimli fırsatlar mevcut?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İşte, corona virüsü önlemleri nedeniyle bu hafta ve önümüzdeki hafta erkene alınan, 15 Mayıs 2020 tarihli, BİM aktüel ürünle kataloğu tam listesi.

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Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: Erkene alınan Cuma BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
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