Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: Erkene alınan Cuma BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

Her hafta cuma günü satışa çıkarılan BİM aktüel ürünleri bu haftada tüketiciler için merak konusu oldu. Raflarda yerini alan uygun fiyata indirimli ürünler BİM aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile vatandaşla paylaşılıyor. Bu hafta, özellikle, Real Me C2 akıllı telefon ve bluetooth kulaklık bu haftanın en çok dikkat çeken teknoloji ürünleri arasında yer alıyor. Normal şartlarda her hafta cuma günü raflardaki yerini alan BİM aktüel ürünleri, sokağa çıkma yasağı öncesi olası bir yoğunluğu önlemek için bu hafta erkene alındı. Peki, yeni BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi indirimli fırsatlar mevcut?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İşte, corona virüsü önlemleri nedeniyle bu hafta ve önümüzdeki hafta erkene alınan, 15 Mayıs 2020 tarihli, BİM aktüel ürünle kataloğu tam listesi.