Ekonominin gücü tarımın gücüyle orantılıdır

Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, küresel salgın Kovid-19 sürecinde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Konuk, "Pandemi sürecinde devletlerin aldığı ilk önlemlerden biri gıda ve tarım ürünleri ihracatını durdurmak ya da kontrol altına almak oldu. Devletler, hastalığın yanı sıra açlıkla, yoklukla boğuşmak zorunda kalmak istemiyor. Sokaklarda, meydanlarda hayat yavaşladı ancak beslenme ihtiyacı aynı şekilde devam etti, bundan sonra da şartlar ne olursa olsun gıda talebi artarak devam edecek" dedi.Ekonominin gücünün tarım sektörünün verimliliği ve üretimdeki gücü ile orantılı olduğuna dikkat çeken Konuk, "Çünkü tarım sektörü bir yandan diğer sektörler için gıda güvenliği teminatı oluştururken diğer yandan da oluşturduğu artı değerle ekonominin sıfır maliyetli kaynak biriktirmesini sağlar. Milyonlarca çiftçi ve ailesidir tarım sektörü. Tarımı güçlü, çiftçisi mutlu bir ülkenin geleceğe dair umudunun daha güçlü, ufkunun daha aydınlık olacağına dair inancımız tam" diye konuştu.Türk çiftçisinin güçlü bir potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Konuk, "Bu potansiyeli harekete geçirerek, ülkemizin geleceğini inşa edecek, ülkemizin zenginliğine zenginlik katacak, evlatlarımızın tabağındaki yemeğin miktarını ve kalitesini artıracak, elindeki lokmaya sahip çıkacak, gıda güvenliğimizin teminatı olacak idrake sahiptir ve bunu gerçekleştirebilecek kudrettedir" ifadelerini kullandı.Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomik güçlerinden biri yapacak potansiyeli olduğuna dikkat çeken Konuk, şöyle devam etti: "Bu topraklar kendisini sevgiyle işleyenlere bereketini sunmakta, cömert ve şefkatli davranmakta gani gönüllü. Ve bu toprakların bereket ve cömertliğini zenginliğe dönüştürme kabiliyeti ve tecrübesi de Türk çiftçisinde var. Bugün tarım sektörünün en uzağında olanlar da unutmamalı ki Cumhuriyetimiz kurulalı daha 100 yıl olmadı. O yılların Türkiye'sinin en önemli üretim kalemi tarım ürünleridir ve istihdamın yüzde 90'ı tarımdadır."11 bin yıldır toplumsal iş bölümü çerçevesinde çiftçilerin üretim yaptığını hatırlatan Konuk, "Yani, modern toplumlarda iş bölümü çerçevesinde doktorun, avukatın, eczacının, mühendisin, öğretmenin, işadamının, tüccarın, bürokratın, genel müdürün, danışmanın, sporcunun, fırıncının, aşçının, terzinin, şoförün, makinistin, kaptanın, pilotun, berberin, tezgâhtarın, garsonun, sporcunun, ressamın, haber spikerinin, gazetecinin, bankacının rolü ve önemi neyse çiftçinin de rolü ve önemi hiçbir meslek erbabının rolü ve öneminden daha az değildir" şeklinde konuştu.Başkan Recep Konuk, Türk çiftçisinin kabiliyet ve başarısının beylik laflardan ibaret olmadığını söyledi. Konuk, şöyle devam etti: "Çiftçimize verilecek küçücük destekle büyük başarıların elde edilebileceğinin ispatı pancar kooperatiflerinin son dönemde tarım ve tarımsal sanayide gerçekleştirdikleridir. Özelde pancar, genelde Türk çiftçisi omzundaki yük hafifletildiğinde, toprakla ve pazarlarla arasına örülen duvarlar kalktığında neleri başarabileceğini kendi inşa ettiği sanayi tesisleriyle ispatladı. Bu tesisleri ve örnekleri çoğaltmak elimizdedir. Artan her tesis daha çok ürün, daha çok üretim, daha çok kazanç demektir. Bu tesisler, alın teri kurumadan emeğin karşılığını aldığı, üretimin mübarek sayıldığı, ekerken emeğin boşa gideceği endişesinin asla taşınmadığı ve merkezinde Türk çiftçisinin yer aldığı bir iddiayı realize eder."