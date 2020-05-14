KREDİ BAŞVURU SORGULAMA: 2020 Halkbank, Ziraat bankası ve Vakıfbank 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Ülkemizdeki salgın nedeniyle vatandaşlara maddi destek amaçlı sunulan Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği için binlerce vatandaş başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılara gidermek adına 0.49 faiz oranı 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi desteği kamu bankalarınca sağlanıyor. Buna göre; gün içerisinde binlerce vatandaş konuya ilişkin detayları internet üzerinden sorguluyor. Hem başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyen hem de yeni başvuru yapacaklar konuyla ilgili güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, başvuru sürecine ilişkin detaylar için "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve sonuçları nereden öğrenilir?' sorularına cevap aranıyor. Haberimizin devamından Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi başvurusu sorgulama ekranı ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

HALKBANK, ZİRAAT, VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU SORGULAMA EKRANI!

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank tarafından başlatılan bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri hızla sürüyor. Buna göre; vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunan bankalar yoğun ilgi görürken öte yandan başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek istiyor.

İşte detaylar…