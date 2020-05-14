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Mersin’e müjde: Başkan Erdoğan’dan 10 bin ton limon ihracatı izni

Mersin’de pandemi döneminde limon ihracatının yasaklanması sonrası Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve , Başkan ile limon ihracatı hakkında konuştu. Elvan, Mersin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 bin ton limon ihracatına izin verdiğini duyurdu

DAMLA KAYA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.5.2020 18:11 ABONE OL
Mersin’e müjde: Başkan Erdoğan’dan 10 bin ton limon ihracatı izni

Mersin'de pandemi döneminde limon ihracatının yasaklanması sonrası limon üreticileri yasağın kaldırılmasını istemişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile limon ihracatı hakkında konuştuğunu sosyal medyadan duyurdu.

MERSİN'E MÜJDE: 10 BİN TON LİMON İHRACATI İZNİ ÇIKTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan sosyal medyadan Mersinlilere şöyle seslendi: "Mersin'de limon konusundaki durumu Sn. Cumhurbaşkanımız ile detaylı bir şekilde görüştük. Kendilerinin de onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin çıktı. Sn. Cumhurbaşkanımız her zaman Mersinli kardeşlerimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Sn. Cumhurbaşkanımız'a ve Tarım Bakanımıza Mersinli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Mersin’e müjde: Başkan Erdoğan’dan 10 bin ton limon ihracatı izni
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