Sigara ve tütün ürünlerinde vergi artışı

SİGARA ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Yeni asgari maktu vergi tutarları yüzde 17 artışla 0.4569 TL olarak belirlendi. Böylelikle bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 9 lirayı geçerken, 1 paket sigarada en düşük fiyat 11.6 liradan 13.6 liraya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17.18 artışla 0.3899 liradan 0.4569 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigaradaki vergi 7.79 liradan 9.13 liraya yükseldi. Sigarada vergi satış fiyatı üzerinden alınırken hem bu vergini üstüne eklenecek KDV hem de yüzde 67 nispi vergiyle bir paket sigarada en düşük fiyat 11.6 liradan 13.9 liraya çıkıyor.