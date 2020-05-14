Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? O iller muaf tutulacak...

Corona virüsü ile mücadele kapsamında, pandeminin ilk döneminde getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması ile, hafta sonları başarı ile devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı artışının yavaşlaması sonrası normalleşme süreci için düğmeye basıldı. İlk olarak, bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kararı tamamen kaldırıldı. Bunun duyurulmasının ardından farklı illerde vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı araştırmaya başladılar. Peki, bu hafta, yani 16-17-18-19 Mayıs Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç şehirde ve hangi illerde olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Normalleşme planlarına dair ilk adımların atılmasıyla beraber milyonlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde? İşte detaylar…