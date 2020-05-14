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Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu olacak mı? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? O iller muaf tutulacak...

Hafta sonu ve mayısta, bayramda ile ilgili son dakika haberleri geliyor! Başta Antalya olmak üzere birçok büyükşehirde Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusu yanıt buldu. , ve 'da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde yasak kalkacak? 'de corona virüsü yayılımını minimum seviyeye indirmek için getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, geçtiğimiz hafta ilk defa gevşetilerek 24 ilde uygulandı. Dışarı çıkma izni başta olmak üzere birçok kararın alındığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da netleşti. Peki, Kabine toplantısı sonrası alınan kararlara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde uygulanacak? İşte sokağa çıkma yasağı ve izni ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.5.2020 07:53 Son Güncelleme: 14.5.2020 07:53 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? O iller muaf tutulacak...

Corona virüsü ile mücadele kapsamında, pandeminin ilk döneminde getirilen uygulaması ile, hafta sonları başarı ile devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı artışının yavaşlaması sonrası normalleşme süreci için düğmeye basıldı. İlk olarak, bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kararı tamamen kaldırıldı. Bunun duyurulmasının ardından farklı illerde vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı araştırmaya başladılar. Peki, bu hafta, yani 16-17-18-19 Mayıs Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç şehirde ve hangi illerde olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Normalleşme planlarına dair ilk adımların atılmasıyla beraber milyonlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde? İşte detaylar…

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Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? O iller muaf tutulacak...
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