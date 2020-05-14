Son dakika haberleri: Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor! 14 Mayıs 2020 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Haftaya yükseliş trendi içerisinde başlayan altın fiyatları, son dönemde önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla konuyla ilgili son dakika haberleri ile birlikte anlık ve güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Salgın döneminde geçtiğimiz yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, vatandaşlar tarafından merak edilirken uzman yorumları doğrultusunda bu yükseliş grafiğinin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, 14 Mayıs 2020 bugün yarım, tam, cumhuriyet, bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatı son dakika haberi…

İşte canlı rakamlar ile güncel altın fiyatları...