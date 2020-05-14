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Son dakika haberleri: Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor! 14 Mayıs 2020 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri… Corona virüsü kaynaklı covid-19 hastalığı, küresel çapta bir salgın halini alarak tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Bu durum küresel piyasaları doğrudan etkilerken hem küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar hem de vatandaşlar yatırımlarını altından yana kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla son dönemde ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler ve uzman yorumları yakından takip ediliyor. Bu bağlamda gün içerisinde "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Uzmanlar, altın fiyatları grafiğindeki yukarı yönlü hareketin salgın süresince devam etmesi ihtimali üzerinde duruyor. Peki; tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Haberimizin devamında 14 Mayıs Perşembe bugün güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 14.5.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor! 14 Mayıs 2020 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

bugün ne kadar? Haftaya yükseliş trendi içerisinde başlayan altın fiyatları, son dönemde önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla konuyla ilgili son dakika haberleri ile birlikte anlık ve güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Salgın döneminde geçtiğimiz yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, vatandaşlar tarafından merak edilirken uzman yorumları doğrultusunda bu yükseliş grafiğinin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, 14 Mayıs 2020 bugün yarım, tam, cumhuriyet, bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatı son dakika haberi…

İşte canlı rakamlar ile güncel altın fiyatları...

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Son dakika haberleri: Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor! 14 Mayıs 2020 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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