Sürdürülebilir yerli tarıma CarrefourSA desteği

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, ülkemiz topraklarında yetişen ürünlerin büyüyen ve gelişen ekonomimize can kattığı bilinciyle hareket ederek yerli üreticiyi desteklemeye ve yerel tohum kullanımın yaygınlaşmasını sağlamaya devam ediyor. Her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sürdürülebilir tarıma verdikleri desteği değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıllarda 'Yerli Tohum-Taze Mahsul' projesi ile kooperatif çatısı altındaki çiftçilere sözleşmeli çalışma modeli ile verdiğimiz desteği, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile iş birliği gerçekleştirerek artırdık. Alım garantisi ile çalıştığımız sözleşmeli çiftçilere tohumdan ekime, hasattan ürünlerin reyona geliş aşamasına kadar her konuda eğitim desteği vererek ürünlerde verim kaybının da önüne geçiyoruz. Verimliliği, TİGEM ve TAGEM'le çalışarak tohumdan filizlenmeye, ilk ekimden hasada ve sonrasında da depolarımızda devam eden sıkı denetimlerle sağlıyoruz."Türkiye'nin birçok bölgesinden 8 bine yakın çiftçi ile çalışarak aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze – meyve alımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kartallıoğlu, "Başta çiftçiler olmak üzere işbirliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi."Tarıma Destek Lazımsa CarrefourSA" teması ile Anadolu'nun mirasını canlandırmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla yerli üretime verdiği desteği artıran CarrefourSA, bu kapsamda Özçelik-Domates, İpekçe-Kokteyl Domates, Hızır- Salatalık, Özge- Sivri Biber ve Ünlü-Kavun ürünlerini paketli şekilde müşterilerin beğenisine sunuyor. CarrefourSA, Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile olan iş birliğini yazlık ve kışlık ürünler bazında büyüterek devam ettirecek.