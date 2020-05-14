Tarımsal üretimin önemi anlaşıldı

Şekerbank, çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü "Çiftçi Destek Paketi" ile kutluyor. "Paket kapsamında, çiftçiler tarımsal ihtiyaçlarını aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile 24 aya varan vade seçenekleri ile karşılıyor. Kredi ödemelerini hasat zamanına göre belirleyen çiftçiler ayrıca 'Hasat Kart' ile anlaşmalı üye iş yerlerinde 5 ay vadeye sıfır faizle alışveriş yapabiliyor. Kampanyadan yararlanan çiftçiler, kredi geri ödemelerini hasat döneminde yapıyorlar. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü de kapsayan paketten, 30 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanmak mümkün olacak."Tarımı, üretimi ve çiftçiyi desteklemek bizim varoluş nedenimiz" diyen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, tarımda üretimin sürekliliğinin tüm dünya için büyük önem arz ettiğinin salgın sürecinde görüldüğünü söyledi.Kumoğlu, şöyle konuştu: "İçinde bulunduğumuz koşullar karşısında üreticinin korunması için çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Salgına karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'Çiftçi Destek Paketi'yle yanlarında yer alıyoruz. Tarladan sofraya üretim zincirinin en büyük gücü olan çiftçilerimizin gününü kutluyor, kampanyamız ile bereketlerinin bol olmasını diliyoruz."