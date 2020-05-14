THY uçağı, 79 yolcusuyla New York'a hareket etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de dış hat uçuşlarının durdurulmasının ardından bazı ülkelere tahliye uçuşları devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce ülkelerine gitmek üzere başvuran ve Türkiye'de bulunan ABD'lilerle, Amerika'da oturum iznine sahip Türklerden oluşan toplam 79 yolcu için bugün sefer düzenlendi.

THY uçağı, yolcularıyla İstanbul Havalimanı'ndan saat 15.05'te ABD'nin New York kentine hareket etti. THY uçağının ABD'de bulunan bazı Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için dönüş seferi de yapacağı öğrenildi.