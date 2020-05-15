2020’ye güçlü başlangıç

Türk Telekom, 2020'nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6.3 milyar TL gelir elde ederek 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını ikiye katlayan şirket, 661 milyon TL net kârıyla 2020'ye sağlıklı bir başlangıç yaptı. Son 12 ayda net 1.7 milyon abone kazanan Türk Telekom'un toplam abone sayısı da 48.4 milyona ulaştı. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte yıllık yüzde 22 artışla 4.4 milyona yükselirken, mobil abone sayısı 23.2 milyona çıktı. Sabit seste ise 103 bin net abone artışıyla 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.İlk çeyrek finansal sonuçlarını online basın toplantısında açıklayan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, ilk çeyrekteki net kârın operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılmasıyla düşen finansal giderler sayesinde 661 milyon lira düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. Bu dönemde şirketin yatırım harcamaları yüzde 41 artarak 896 milyon liraya yükseldi. Nakit akış yaratma kapasitelerinin artmaya devam ettiğini vurgulayan Önal, gelir tablolarının kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalmasının, içinden geçilen bu dönemde dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr yaratmalarına olanak sağladığını ifade etti. Önal, vergi öncesi net karlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktığına işaret ederek, "Türk Telekom olarak 2020'ye sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yaptık" dedi. İlk çeyrekte koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve aynı zamanda Türk Lirası cinsinden borçlanma payını artırdıklarını aktaran Önal, "Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisiyle net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara geriledi. Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlediğimiz yıllık öngörümüzü 12.4 milyar liradan, 12.4-12.6 milyar lira aralığına, yıllık yatırım öngörümüzü ise yaklaşık 5.8 milyar liradan, yaklaşık 6.4 milyar liraya yükselttik" ifadelerini kullandı.Önal, pandemi sürecinde çalışma ve eğetim hayatının online'a taşınmasıyla ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına kıyasla martta yaklaşık yüzde 20, nisanda yaklaşık yüzde 45 artış gösterdiğini söyledi.İlk çeyrekte 563 bin net abone kazanımı sağlayan şirket, toplam abone sayısını 48.4 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, 11.6 milyona ulaşırken sabit genişbant ARPU ilk çeyrekte 2011'den bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 22 artış ile 4.4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı 23.2 milyona çıktı. Sabit seste 103 bin net abone artışı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.Türk Telekom'un pandemi sürecinde hem sahada hem ofislerde 7/24 çalışmaya devam ettiğini söyleyen Önal, "Bu süreçte sadece 61 personelimizde korona testi pozitif çıktı. Onların da büyük kısmının tedavisi tamamlandı. Bu süreçte personelimize çok dikkat ettik" dedi.