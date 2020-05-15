AGİ ne kadar, kaç TL? Bekar, evli, çocuklu için 2020 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar oldu?

Türkiye'de milyonlarca çalışan vatandaş Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen '' AGİ ne kadar, 2020 Asgari Geçim İndirimi Bekar, evli, çocuklu için ne kadar oldu?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Yılın belirli dönemlerinde toplantılar yaparak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılar yaparak, yeni ücreti belirliyor. En son geçtiğimiz 1 Ocak tarihinde zam yapılan ücrete ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamayla bu yılın rakamları belli olmuştu. 2020 yılında geçerli olan ücretler, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanıyor. Buna göre; AGİ 2020 ne kadar? Bekar, evli, çocuklu için 2020 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu?

AGİ 2020 NE KADAR? EVLİ, BEKAR VE ÇOCUKLU AGİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, 2020 Asgari ücretleriyle birlikte AGİ 2020 ücretleri kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Buna göre, AGİ ne kadar? İşte, 2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı ve, evli - bekar, çocuklu - çocuksuz kişilerin alacağı ücretler