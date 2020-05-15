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ne kadar, kaç TL? Bekar, evli, çocuklu için 2020 AGİ zammı ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Asgari ücretlerinin belli olmasının ardından ‘’ ne kadar, 2020 Bekar, evli, çocuklu için ne kadar, kaç TL?’’ gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Çalışan ve çalışmayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. Bilindiği üzere asgari ücret, brüt 2 Bin 943 lira, net 2 Bin 324 lira 70 kuruş olarak duyurulmuştu. Şubat ayıyla birlikte alınmaya başlanan ücretler hesaplara yatmıştı. Peki 2020 oldu? Bekar, evli, çocuklu için AGİ zammı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.5.2020 09:10 Son Güncelleme: 15.5.2020 09:11 ABONE OL
AGİ ne kadar, kaç TL? Bekar, evli, çocuklu için 2020 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar oldu?

Türkiye'de milyonlarca çalışan vatandaş Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen '' ne kadar, 2020 Bekar, evli, çocuklu için ne kadar oldu?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Yılın belirli dönemlerinde toplantılar yaparak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılar yaparak, yeni ücreti belirliyor. En son geçtiğimiz 1 Ocak tarihinde zam yapılan ücrete ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamayla bu yılın rakamları belli olmuştu. 2020 yılında geçerli olan ücretler, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanıyor. Buna göre; ? Bekar, evli, çocuklu için AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu?

AGİ 2020 NE KADAR? EVLİ, BEKAR VE ÇOCUKLU AGİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, 2020 Asgari ücretleriyle birlikte AGİ 2020 ücretleri kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Buna göre, ? İşte, 2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı ve, evli - bekar, çocuklu - çocuksuz kişilerin alacağı ücretler

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