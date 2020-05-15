Apple’dan kod ısırığı aldı Stanford’a adım attı

Nadin Tamer, Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi olmayı başaran çok az sayıda öğrenciden biri. Hayatını değiştiren adımları yazdığı Blog'da öyle güzel özetlemiş ki, içten ve samimi paylaşımının pek çok öğrenciye ilham vereceğini söyleyebilirim. Nadin'in yazısının tümüne bu https://bit.ly/2LkdHrN linkten ulaşabilirsiniz.Hisar Okulları'nın daha 7'inci sınıfında kodlama dersleriyle çalışan Nadin, bilinmezler arasında kendini önce Apple'ın geliştiriciler konferansında davet ettiği öğrenciler arasında buluyor."WWDC proje fikrimi düşünürken, en başından beri eğitimle ilgili bir proje hazırlamak istediğimi biliyordum" diyen Nadin, sözlerine şöyle devam ediyor: "Hem Apple'ın eğitime çok önem verdiğini bildiğimden, hem de kişisel olarak kodlama eğitimini önemseyip ilgi duyduğumdan, bu konuda bir proje yapmaya karar verdim. Özellikle de interdisipliner eğitim yöntemleri ve okulda öğrendiğim derslerin ortak noktaları ilgimi çektiğinden, DNA üzerinden kodlamanın temel prensiplerini öğreten bir proje hazırladım."Nadin, Stanford Üniversitesi'nde İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi konusuna odaklanmış. Eğitim teknolojilerine odaklandığını belirterek gelecekle ilgili planlarını şöyle özetliyor: "Üniversite sonrasında ne yapmak istediğimi kesin olarak bilmesem de, eğitim ve özellikle eğitim teknolojileri hala ilgimi çekmeye devam ediyor. Belki bu yönde çalışmalar yapabilirim, ama tabii ki bunun önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde değişme olasılığı var."Apple WWDC tecrübesinden en çok aklında kalan şeyin, tanıştığı yetenekli insanlar ve özellikle de gençler olduğunu vurgulayan Nadin sözlerine şöyle devam etti: "Konferansta tanıştığım insanlar, insanların yaşa bakmaksızın neler yapabildiğini kanıtlayıp bana çok ilham verdiler. WWDC sonrası İstanbul'a döndükten kodlama çalışmalarıma daha da büyük bir azimle devam ettim. Bunun dışında, WWDC aynı zamanda profesyonel dünyaya ilk adımımdı da diyebiliriz. Örneğin, LinkedIn'in ne olduğunu oradayken öğrendim."