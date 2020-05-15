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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer buluyor. Corona virüs salgının getirdiği ekonomik olumsuzluklar piyasaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Hal böyle olunca yatırımını dolar yönünde gerçekleştiren vatandaşlar, ‘ bugün ne kadar, kaç TL?’ aratmasını gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak güncel piyasalarda canlı Dolar ve Euro fiyatlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 15.5.2020 14:11 ABONE OL
Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını tüm dünya üzerinde etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgın hemen hemen tüm ülkelerde ekonomik olarak tahribat yaratırken, bu durum piyasaları da doğrudan etkiliyor. Bir süredir devam eden ABD dolarının değer kazanması son günlerde düşüşe geçmiş durumda bulunuyor. Bu durum vatandaşların araştırmalarının bu yöne kaymasına neden oluyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN 15 MAYIS NE KADAR?

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar
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