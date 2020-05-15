İş Bankası’nın aktifi 512 milyar TL

İş Bankası, Mart 2020 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.4 oranında artırarak 512 milyar TL'ye yükseltti. Yılın ilk üç ayında 1.5 milyar TL net kâr elde eden bankanın, özkaynak büyüklüğü 58.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18.4 düzeyinde oluştu.Genel Müdür Adnan Bali, "Bugüne kadar 400 binin üzerinde bireysel ve yaklaşık 50 bin ticari müşterimizin toplam 30 milyar TL'nin üzerinde kredisinin bu dönemde vadesi gelen ödemelerini öteledik" dedi. İlk üç ayda ekonomiye sağladığı finansman desteği 317.1 milyar TL'si nakdi, 99.3 milyar TL'si gayrinakdi kredi olmak üzere, toplam 416.4 milyar TL'ye ulaştı. Mevduat hacmi 308 milyar TL'ye çıktı. Mevduat dışı fon kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanan İş Bankası, ilk üç ayda yurt içi piyasalarda toplam 6.2 milyar TL menkul ihracı gerçekleştirdi, yurtdışı piyasalarda ise ocakta 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri bir tahvil ihraç etti.