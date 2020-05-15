Salgına önlem almayan AVM’ye ceza yolda

11 mayıs itibarıyla hayatın normalleşmesi çalışmaları kapsamında açılan AVM'lerin önlerinde oluşan uzun kuyruklar alınan önlemler yeterli mi sorularını akıllara getirirken, valiler de denetimlerini sıklaştırdı. Tedbirlere uymayanlar ile ilgili olarak Umumi Hıfsızsıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının sağlanacağı belirtildi.Özel güvenlik şirketi Securitas'ın üst yöneticisi Emre Erdal, "Pek çok AVM'nin girişlerinde halen el cihazlarıyla ateş ölçümü yapılıyor. Bu metod hem güvenlik görevlileri için hem de ziyaretçiler için riskli. Ölçüm sırasında sosyal mesafenin korunması oldukça zor. Ayrıca bu ölçümler girişlerde kuyruklar oluşmasına neden olabiliyor" dedi. AVM ve mağazalar için metrekareye göre kişi kısıtları getirildiğini de anımsatan Erdal, "AVM ve mağazalara yoğunluk ölçümü yapan kameralar kurulabiliyor. Bu kameralar aracılığıyla anlık ölçüm yapmak mümkün oluyor" diye konuştu.