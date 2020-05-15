Son dakika | Bakan Bekir Pakdemirli'den corona virüse karşı aşı açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye corona virüs salgınındaki başarılı mücadelesinin ardından aşı ve ilaç çalışmalarına da hız verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli corona virüse karşı aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den corona virüsü aşısı müjdesi "Başlıyoruz" | Video

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Hayvanlar üzerindeki çalışmalara başlıyoruz. Hayvanlar üzerindeki çalışma Eylül ayına kadar sürecek. Covid-19 virüsünün kalıntılarını araştırma yönünden çalışmaları yapıyoruz.

Heyecan verici gelişmeleri paylaşacağız.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN ÖNDEYİZ

Biz Sağlık Bakanlığımız ile koordine çalışıyoruz, diğer tüm kuruluşlara bilgi birikimimizin açık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. En yakın zamanda inşallah gelişmelerle ilgili sizlere de ekstra bilgi sağlıyor olacağız. Dünyanın birçok ülkesinin önünde olduğumuzu da söyleyebilirim.

MARKETLERDEN ÖRNEK ALIYORUZ

Marketlerden örneklerden sürüntü alıyoruz, korona taraması yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle bir fayda sağlayabilir miyiz araştırılıyor. Arkadaşlarımız son sürat çalışıyor. İnşallah ipi Türk araştırmacılar göğüsler. Virüsün izolasyonu ve inaktif edilmesinde en hızlı hareket eden ülkelerden biriyiz.