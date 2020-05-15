Son dakika haberi... Bakan Pekcan müjdeyi verdi! Yeni kredi sağlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracatçılara son dakika kredi müjdesi geldi. Pekcan, "hracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak. İhracatçılarımıza finansman desteğine devam edeceğiz." dedi.

Pekcan, "Türk Eximbank'ın temin ettiği sendikasyon kredisi uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir. Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti" diye konuştu.