Uzay sektöründe yerli ve milli sanayi Sedec Talks'ta masaya yatıyor

SEDEC Talks, 18 Mayıs'ta gerçekleştireceği, "Güvenlik, Savunma, Havacılık ve Uzay'ın Geleceği" konulu ilk çevrim içi video konferans etkinliği ile bu sektörlerin geleceğini, kapsamlı bir şekilde masaya yatırmaya hazırlanıyor. Moderatörlüğünü Türksat Genel Müdürü Cenk Şen'in üstleneceği etkinlik; Airbus, SpaceX, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Leonardo ve AQST gibi sektörün önde gelen yerli ve yabancı oyuncularının, genel müdür ve genel müdür yardımcısı seviyesinde temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Sektörün geleceğine ışık tutacak etkinlik, aynı zamanda katılımcıların geleceğe ilişkin yeni bir yol haritası oluşmasına da katkı sunacak. SpaceX Ticari Satışlar Başkan Yardımcısı Tom Ochinero, Airbus Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Jean-Marc Nasr, AQST CEO'su Gurvinder Chohan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in de konuşmacı olacağı SEDEC Talks'ta "Uzay sektöründe Yerli ve Milli Sanayi" masaya yatırılacak. SEDEC Talks, XperMeet video konferans yazılımı üzerinden gerçekleştirilecek.

SEKTÖRDEKİ BOŞLUĞU DOLDURACAK

SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal Türkan, dünyada hayatı durma noktasına getiren COVID-19'un, önceliğine yurt güvenliğini koyarak çalışmalarına devam eden savunma ve havacılık sektörünün hızını kesemediğini ifade ederek, "Ar-Ge çalışmaları ve üretim faaliyetleri aralıksız devam ederken sektörün yeniden bir araya gelebileceği yeni bir platform ihtiyacı da doğdu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hayata geçirilen SEDEC Talks; COVID-19 nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen etkinlik ve fuarların eksikliğini hissettirmemeyi hedefliyor. Karar alıcıları, ana yüklenicileri ve KOBİ'leri bir araya getirecek SEDEC Talks, sektörün sorunlarını ve gelecek hedeflerini ele almanın yanı sıra firmalar için de geniş bir vizyon sunuyor" dedi.